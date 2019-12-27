У "Милана" снова может смениться владелец
Миллиардер Бернар Арно заинтересован в покупке "Милана".
По сведениям FootMercato, Арно уже предложил компании Elliot Management, владеющей клубом, 700-800 миллионов евро. Однако американцы требуют увеличить предложение до 1,2 миллиарда евро.
Отмечается, что Арно пока готов увеличить предложение до 900-950 млн евро. Известно, что представителем Арно в переговорах является Альваро Бриеда, который занимал пост генерального директора "россонери" с 1986 по 2002 год.
Бернар Арно является владельцем таких известных брендов, как Cristian Dior, Bulgari, Givenchy и Louis Vuitton.
Напомним, что Elliot Management приобрел "Милан" в июле 2018 года. До этого с апреля 2017 года клуб принадлежал китайско-американскому холдингу "Rossoneri Sport Investment Lux".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11