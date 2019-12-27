У "Милана" снова может смениться владелец

Теги милан

У "Милана" снова может смениться владелец

Миллиардер Бернар Арно заинтересован в покупке "Милана".

По сведениям FootMercato, Арно уже предложил компании Elliot Management, владеющей клубом, 700-800 миллионов евро. Однако американцы требуют увеличить предложение до 1,2 миллиарда евро.

Отмечается, что Арно пока готов увеличить предложение до 900-950 млн евро. Известно, что представителем Арно в переговорах является Альваро Бриеда, который занимал пост генерального директора "россонери" с 1986 по 2002 год.

Бернар Арно является владельцем таких известных брендов, как Cristian Dior, Bulgari, Givenchy и Louis Vuitton.

Напомним, что Elliot Management приобрел "Милан" в июле 2018 года. До этого с апреля 2017 года клуб принадлежал китайско-американскому холдингу "Rossoneri Sport Investment Lux".

Читайте также: "Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 декабря

Главные новости дня: 26 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов