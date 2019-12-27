У "Милана" снова может смениться владелец

Миллиардер Бернар Арно заинтересован в покупке "Милана".

По сведениям FootMercato, Арно уже предложил компании Elliot Management, владеющей клубом, 700-800 миллионов евро. Однако американцы требуют увеличить предложение до 1,2 миллиарда евро.

Отмечается, что Арно пока готов увеличить предложение до 900-950 млн евро. Известно, что представителем Арно в переговорах является Альваро Бриеда, который занимал пост генерального директора "россонери" с 1986 по 2002 год.

Бернар Арно является владельцем таких известных брендов, как Cristian Dior, Bulgari, Givenchy и Louis Vuitton.

Напомним, что Elliot Management приобрел "Милан" в июле 2018 года. До этого с апреля 2017 года клуб принадлежал китайско-американскому холдингу "Rossoneri Sport Investment Lux".

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