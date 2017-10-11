У Милика есть шанс вернуться в строй в январе

Теги наполиаркадиуш милик

У Милика есть шанс вернуться в строй в январе

Польский нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик продолжает восстанавливаться после травмы колена.

"При повторной травме колено восстанавливается быстрее, чем в первый раз. Футболист уже знает, как ему вести себя в период реабилитации. Он может вернуться в строй в январе", - приводит слова хирурга игрока Football Italia.

Напомним, что в минувшем сезоне 23-летний Милик пропустил около четырех месяцев из-за аналогичной травмы.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 12 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов