У Милика есть шанс вернуться в строй в январе

Польский нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик продолжает восстанавливаться после травмы колена.

"При повторной травме колено восстанавливается быстрее, чем в первый раз. Футболист уже знает, как ему вести себя в период реабилитации. Он может вернуться в строй в январе", - приводит слова хирурга игрока Football Italia.

Напомним, что в минувшем сезоне 23-летний Милик пропустил около четырех месяцев из-за аналогичной травмы.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 12 тура. | http://soccernews.ru