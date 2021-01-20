У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии А

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук впервые выйдет в основе своего нового клуба в Серии А. Соперником станет "Удинезе". Это будет перенесенный матч 10-го тура.

Официальный Твиттер клуба из Бергамо представил состав на перенесенный матч 10-го тура итальянского чемпионата.