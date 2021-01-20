У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии А

Теги алексей миранчукаталанта

У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии АХавбек "Аталанты" Алексей Миранчук впервые выйдет в основе своего нового клуба в Серии А. Соперником станет "Удинезе". Это будет перенесенный матч 10-го тура. 

Официальный Твиттер клуба из Бергамо представил состав на перенесенный матч 10-го тура итальянского чемпионата.


25-летний россиянин девять раз выходил на замену в Серии А, но ни разу не появлялся в стартовом составе. Свой дебют в Италии Миранчук отметил голом в ворота "Интера". Также форвард забивал в своих дебютных матчах в Кубке Италии против "Кальяри" (3:1) и в Лиге Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0).

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