У Миранчука дебют в стартовом составе "Аталанты" в Серии А
Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук впервые выйдет в основе своего нового клуба в Серии А. Соперником станет "Удинезе". Это будет перенесенный матч 10-го тура.
Официальный Твиттер клуба из Бергамо представил состав на перенесенный матч 10-го тура итальянского чемпионата.
!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 20, 2021
here!#UdineseAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/xs83cX6paa
25-летний россиянин девять раз выходил на замену в Серии А, но ни разу не появлялся в стартовом составе. Свой дебют в Италии Миранчук отметил голом в ворота "Интера". Также форвард забивал в своих дебютных матчах в Кубке Италии против "Кальяри" (3:1) и в Лиге Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0).
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|Интер Милан
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|Аталанта
|26
|51
|5
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|6
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|26
|39
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|Милан
|27
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|38
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
|32
|13
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|27
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|Удинезе
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|СПАЛ
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