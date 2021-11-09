У Миранчука есть три варианта в Серии А

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У Миранчука есть три варианта в Серии АФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук может зимой сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato.

По информации источника, полузащитник хочет чаще появляться на поле, но Джан Пьеро Гасперини не готов давать ему больше игровой практики.

Отмечается, что среди клубов, в которые может перейти игрок сборной России, особенно выделяются "Торино", "Сассуоло" и "Сампдория". Также сообщается, что летом в услугах российского игрока был заинтересован "Милан".

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 6 матчах Серии А, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.

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