У Модрича есть два предложения. Лука хочет остаться в "Реале"

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У Модрича есть два предложения. Лука хочет остаться в "Реале"

Фото: твиттер Модрича\Автор неизвестен

В подписании 36-летнего полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича заинтересованы два клуба, сообщает журналист AS Серхио Сантос.

По информации источника, туринский "Ювентус" и один из катарских клубов готовы дать хорватскому хавбеку соглашение на два сезона, в то время как "Реал" дает возрастным футболистам лишь однолетний контракт.

Отмечается, что несмотря ни на что, сам Модрич хочет играть лишь за мадридский клуб и более того, мечтает завершить карьеру именно в королевском клубе.

Как сообщает журналист, новое соглашение со "сливочными" будет подписано в июне.

Ранее сообщалось, что хорвата даже не волнует зарплата, которую ему предложит "Реал" по новому контракту.

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