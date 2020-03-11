У Моуринью худшая серия без побед в карьере

"Тоттенхэм" проиграл второй матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лейпцигу" (0:3) и закончил выступление в турнире.

Команда Жозе Моуринью не может выиграть на протяжении шести матчей. Дважды "шпоры" сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Это худшая серия португальского специалиста в карьере.

Для 57-летнего специалиста этот матч стал 935-м в тренерской биографии.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" располагается на 8 месте в турнирной таблице.

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