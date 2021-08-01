У Моуринью произошел конфликт с руководством "Ромы"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поругался с руководством римского клуба, сообщает AS.
По сведениям источника, португальский специалист потребовал сохранить в составе защитника Алессандро Флоренци, но клуб хочет его продать. Впрочем, Моуринью пока что удалось добиться прибытия игрока на предсезонный сбор. Причиной желания руководство продать Флоренци является его зарплата, которая составляет четыре миллиона евро в год.
В прошлом сезоне 30-летний Флоренци выступал за ПСЖ на правах аренды, провел за клуб 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года.
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