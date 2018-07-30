У Моуринью снова испортились отношения с руководством "Манчестер Юнайтед"

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У Моуринью снова испортились отношения с руководством "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" отказывается выделять деньги на новые трансферы.

Как сообщает A Bola, на этой почве у руководства снова испортились отношения с наставником Жозе Моуринью, которые настаивает на усилении состава.

Напомним, что в это межсезонье "МЮ" подписал Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта.

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