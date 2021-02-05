У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"

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У Моуринью закончились идеи, Тухель начинает адаптироваться к АПЛ: главные итоги по матчу "Тоттенхэм" - "Челси"

"Тоттенхэм" пробивает очередное дно

В ноябре "шпоры" победили "Манчестер Сити" и вышли на первую позицию, а после победы в дерби над "Арсеналом" подопечные Жозе Моуринью сделали это во второй раз. Тогда было модно говорить о камбэке The Special One, о его дружбе с футболистами, о фантастической форме Сона и Кейна – и, конечно же, о шансах чемпионство. Казалось, что в особых условиях нынешнего сезона "Тоттенхэм" может создать сенсацию, хотя даже Жозе отказался от идей о борьбе за золото. Относительно шансов на зону ЛЧ практически каждый был уверен – команда попадет в ТОП-4. В течение следующих десяти матчей от этих разговоров не осталось и следа. "Тоттенхэм" одержал всего две победы в АПЛ, одну из которых удалось добыть в матче с аутсайдером "Шеффилдом" – при этом "шпоры" проиграли пять поединков и трижды сыграли вничью. В общем, у Жозе Моуринью уже три поражения в последних двенадцати матчах в чемпионате – после аналогичного отрезка Почеттино уволили.

На этом печальные рекорды лондонцев не завершились. При Моуринью они вдруг проиграли три поединка подряд (один в ЛЧ и два в чемпионате), а три домашних поражения подряд именно в АПЛ "шпоры" последний раз пережили в 2012 году при Андре-Виллаше Боаше. Его учитель – Моуринью – до вчерашнего вечера никогда не проигрывал дома дважды подряд. После таких "рекордов" "Тоттенхэм" отстал от зоны ЛЧ на семь очков (хотя у них есть матч в запасе). Правда, четвертым сейчас идет "Ливерпуль", который еще должен добавлять, поэтому по факту "шпорам" ради выхода в ТОП-4 необходимо ориентироваться на "Лестер", у которого больше аж на девять пунктов – однако теперь команда Жозе Моуринью не пятая в таблице, а восьмая. Учитывая такой матч против "Челси", о Лиге чемпионов "Тоттенхэму" можно забыть – бить топов северные лондонцы не способны. Теперь "шпорам" необходимо хотя бы за ЛЕ зацепиться. Для такого мощного состава столь низкие ожидания (даже не результаты) – это дно. "Челси" не терпел таких раскладов, оперативно уолив Фрэнка Лэмпарда. Его убрали не столько за результаты, сколько за кучу сигналов об отсутствии шансов на выравнивание полета – а у Моуринью этих сигналов еще больше. Жозе наиграл на отставку!

Главная проблема "шпор" – безыдейный Моуринью

Необходимость отставки подтверждается не только поражениями. В текущем сезоне все команды проходят через кризисные отрезки, но у "Тоттенхэма" нет никаких проблесков надежды. Даже во время победного марша "шпор" на первое место в АПЛ аналитики предостерегали от обожания Жозе Моуринью, ведь он демонстрировал очень простые идеи – команда отказывалась от владения, ставила средний блок с переходом в низкий и контратаковала, опираясь на импровизацию Кейна и Сона. Некоторое время это приносило результат, но очень быстро план Жозе перестал работать, а нового он не придумал. Футбол "Тоттенхэма" с каждым матчем трансформировался из закрытого стиля в мрачное безыдейное ничто. Без Кейна команда даже перестала бить по воротам – за второй тайм против "Ливерпуля" лондонцы нанесли всего один удар, с "Челси" было только три до 85-й минуты, а с Брайтоном "шпоры" имели восемь выстрелов против шестнадцати у "чаек". При этом в последних двух матчах "Тоттенхэм" не наиграл даже на один гол (0,95 xG).

Да, Жозе Моуринью остался без Кейна, однако этот факт его не оправдывает. В команде есть целый вагон топ-исполнителей, способных делать разницу, но тренер просто не может подстроиться под них. Единственной тактической изюминкой "Тоттенхэма" в поединке против "Челси" стал переход на схему 4-2-2-2 с персональной работаой по Ковачичу и Жоржиньо в центре поля. Таким образом Жозе Моуринью пытался прикрыть зоны между линиями, в которых любят открываться креативщики "Челси", однако в течение матча Маунт, Ковачич и Хадсону-Одои совршали рывки через центр на 30-40 метров. То есть, Моуринью сумел придумать только разрушительный вариант действий, но и он не сработал. В атаке же Винисиус и Бергвейн и близко не тянут на роль Кейна, которому удается шикарно работать на обоих полуфлангах, конструируя старт атаки. Без Харри исчез и Сон, который имел всего один дальний удар за матч. Моуринью не решил этой проблемы – и даже не пытался. Кейн и Сон в текущем сезоне вдвоем создали больше голов и креативных действий, чем весь "Тоттенхэм" вместе взятый.

Тухель выдал хороший старт

В первых двух матчах в АПЛ Тухель расписал ничью с "Вулверхэмптоном" и победил "Бернли", не пропустив ни одного гола. Однако, эти результаты сложно считать показательными, поскольку перед "Вулвз" Томас был в команде всего несколько дней, а "бордовые" просто не уровень для команд из ТОП-10. При этом обе команды играли от обороны, поэтому "сухие" счета не стали неожиданностью. Первые выводы можно делать только после "Тоттенхэма" – и "Челси" проявил себя блестяще, доминируя от первой до последних минут и снова отпраздновав победу с сухим счетом. Таким образом, Тухель стал первым после Жозе Моуринью тренером "Челси", которому удалось не пропустить ни одного гола в дебютных трех поединках. В общем, можно отметить "Челси" за быстрый прогресс в качестве атакующей работы. С "Вулверхэмптоном" "пенсионеры" провели 9 ударов из пределов штрафной (пять из игры), но набили всего 0,63 ожидаемых гола, сыграв 0:0. С "Бернли" было уже 11 ударов из пределов штрафной при двух голах и 1,44 ожидаемых голов, а с "Тоттенхэмом" при 11 выстрелах команда имела 2,39 ожидаемых голов – и это в поединках против очень закрытых команд.

В последних восьми матчах при Фрэнке Лэмпарде, например, "Челси" только раз выпрыгнул за пределы 1,6 xG. Так, в игре против "шпор" подопечные Томаса Тухеля проявили проблемы с реализацией, но само качество работы по открытию зон и использованию пространства была очень привлекательным. И это при том, что Тухель еще только присматривается к команде. В первом матче он сыграл по схеме 3-4-2-1 с Хадсоном-Одои в качестве латераля, Жиру на острие атаки и Хаверцом и Зиешом под ним, причем по ходу встречи команда перешла на 4-2-3-1. В поединке с "Бернли" немец в атаке доверился Абрахаму, а за его спиной выросли уже Маунт и Вернер. Перед матчем "Тоттенхэмом" коуч перевернул центр, сыграв в 3-4-1-2 с Маунтом перед парой форвардов (Вернер + Хадсон-Одои) и Джеймсом в роли правого латераля. Словом, Тухель ищет различные варианты, поэтому не удивительно, что игра лондонцев при всех достоинствах выглядит немного сырой. Тухель дал классный результат на старте. Именно этого Роман Абрамович и хотел – оперативная отставка Фрэнка Лэмпарда привела к возвращению "Челси" в погоню за ЛЧ. Конечно, впереди у немца будут и проблемы, и неудачи, но краткосрочный эффект оказался блестящим. Тухель открыл дверь в АПЛ с ноги!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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