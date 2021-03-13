У Муриэля 14 голевых действий в чемпионате в 2021 году. Больше только у Месси и Левандовски

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль имеет шикарную статистику в Серии А в 2021-м календарном году.

Начиная с января, колумбиец записал в свой актив 14 результативных действий - 9 голов + 5 ассистов.

Как сообщает Opta, это третий результат среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

Опережают Муриэля только форвард "Баварии" Роберт Левандовски (16) и капитан "Барселоны" Лионель Месси (17).

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