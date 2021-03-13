У Муриэля 14 голевых действий в чемпионате в 2021 году. Больше только у Месси и Левандовски

1 Теги аталанталуис муриэльроберт левандовскилионель мессистатистика

У Муриэля 14 голевых действий в чемпионате в 2021 году. Больше только у Месси и Левандовски

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль имеет шикарную статистику в Серии А в 2021-м календарном году.

Начиная с января, колумбиец записал в свой актив 14 результативных действий - 9 голов + 5 ассистов.

Как сообщает Opta, это третий результат среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

Опережают Муриэля только форвард "Баварии" Роберт Левандовски (16) и капитан "Барселоны" Лионель Месси (17).

Не пропустите: В ФНЛ побит рекорд результативности за один сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукаку намерен отказать "Манчестер Сити"

Лукаку намерен отказать "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов