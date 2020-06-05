У Мусаева в "Краснодаре" появится новый помощник

Теги краснодармурад мусаев

У Мусаева в "Краснодаре" появится новый помощник

У главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева появится новый ассистент. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, Сергея Матвеева в "Краснодаре" сменит бывший тренер "Балтики" и "Сокола" 56-летний Игорь Захаряк.

Отметим, Матвеев числился главным тренером кубанцев из-за отсутствия у Мусаева лицензии Pro. Специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

С Захаровым вместе работали в клубе "Краснодар-2000". Мы считаем, Игорь Владимирович усилит наш штаб, это квалифицированный и опытный специалист", - сказал тренер.

Также Мусаев сообщил, что планирует в ближайшее время получить лицензию Pro.

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