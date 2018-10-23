У "МЮ" и "Ювентуса" много общего: топ-4 игрока, поигравших за оба клуба

Сегодня, 23 октября, в рамках третьего тура Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" примет "Ювентус".

В преддверии встречи на "Олд Траффорд" футбольная общественность обсуждает возвращение Криштиану Роналду на некогда родной стадион, однако не только португалец успел поиграть за оба клуба.

Представляем вам Топ-4 игрока, носивших футболку "МЮ" и "Юве".

Не будем забывать, что за оба клуба поиграли и многие другие игроки, которые сюда не попали. К примеру, Эдвин ван дер Сар и Патрис Эвра, но далеко не все были успешны и там, и там (ван дер Сар и Эвра в Турине играли не лучшим образом),

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