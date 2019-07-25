У Наингголана появился новый вариант продолжения карьеры

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У Наингголана появился новый вариант продолжения карьеры

Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан попал в сферу интересов "Сампдории", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, генуэзский клуб хочет заполучить скандального бельгийца этим летом, однако сам футболист склоняется к варианту с возвращением в "Кальяри".

"Интер" купил 31-летнего футболиста прошлым летом у "Ромы" за 38 миллионов евро.

В дебютном сезоне Наингголан сыграл за "нерадзурри" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита". | http://soccernews.ru
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