У Наингголана появился новый вариант продолжения карьеры
Хавбек миланского "Интера" Раджа Наингголан попал в сферу интересов "Сампдории", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, генуэзский клуб хочет заполучить скандального бельгийца этим летом, однако сам футболист склоняется к варианту с возвращением в "Кальяри".
"Интер" купил 31-летнего футболиста прошлым летом у "Ромы" за 38 миллионов евро.
В дебютном сезоне Наингголан сыграл за "нерадзурри" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: "Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита". | http://soccernews.ru
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