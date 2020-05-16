У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус

Форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан заразился коронавирусной инфекцией.

35-летний перуанец сдал положительный тест на COVID-19, после чего был немедленно изолирован.

По информации журналиста Ивана Карпова, болезнь у футболиста сопровождается пневмонией.

Стоит отметить, что это первый случай среди игроков, выступающих в РПЛ.

Из-за серьёзной травмы Фарфан не выходил на поле с июня прошлого года. Во время карантина он находился в своём доме в Подмосковье.

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