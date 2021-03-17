У нападающего "Рубина" Игнатьева умерла мама
У нападающего казанского "Рубина" Ивана Игнатьева умерла мама, сообщает пресс-служба казанского клуба.
"Футбольный клуб "Рубин" выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой", - говорится в официальном Twitter казанского клуба.
22-летний Игнатьев является воспитанником "Краснодара". В январе 2020 года он перешел в "Рубин" за семь миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за казанцев 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Умер вице-чемпион Европы 1964 года в составе сборной СССР | http://soccernews.ru
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