У нападающего сборной России Комличенко родился первый ребенок

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У нападающего сборной России Комличенко родился первый ребенокУ нападающего сборной России Николая Комличенко родился ребенок. 

С этим событием 23-летнего футболиста поздравил "Краснодар", воспитанником которого он является. На данный момент игрок выступает за "Младу-Болеслав".

"К званию лучшего бомбардира чемпионата Чехии добавился статус отца семейства! Воспитанник Академии ФК "Краснодар", игрок "Млады-Болеслав" Николай Комличенко стал отцом! Мы поздравляем Николая и его супругу Марину с рождением маленького Тимофея! Желаем малышу крепкого здоровья!" - написал клуб.

В минувшем сезоне форвард участвовал в 32 матчах, в которых забил 29 голов.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Спартак" и "Локомотив".

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