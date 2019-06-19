У нападающего сборной России Комличенко родился первый ребенок
У нападающего сборной России Николая Комличенко родился ребенок.
С этим событием 23-летнего футболиста поздравил "Краснодар", воспитанником которого он является. На данный момент игрок выступает за "Младу-Болеслав".
"К званию лучшего бомбардира чемпионата Чехии добавился статус отца семейства! Воспитанник Академии ФК "Краснодар", игрок "Млады-Болеслав" Николай Комличенко стал отцом! Мы поздравляем Николая и его супругу Марину с рождением маленького Тимофея! Желаем малышу крепкого здоровья!" - написал клуб.
В минувшем сезоне форвард участвовал в 32 матчах, в которых забил 29 голов.
Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Спартак" и "Локомотив".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20