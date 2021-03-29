У "Наполи" есть три кандидата на замену Гаттузо

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"Наполи" рассматривает трех специалистов на пост нового тренера команды, сообщает Football Italia. Один из них может сменить Дженнаро Гаттузо.

На прицеле у неаполитанцев находятся Маурицио Сарри, у которого сейчас нет работы, и наставник "Лацио" Симоне Индзаги. Но оба специалиста будут думать о новой должности только в случае, если команда выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Еще одним претендентом для является главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. Будущее португальца в римском клубе остается неясным.

Контракт с Гаттузо, который рассчитан до конца сезона, скорее всего, не будет продлен. Со специалистом уже контактирует "Фиорентина".