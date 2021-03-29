У "Наполи" есть три кандидата на замену Гаттузо

Теги наполидженнаро гаттузомаурицио саррисимоне индзагипаулу фонсека

У "Наполи" есть три кандидата на замену ГаттузоФото: Твиттер @sscnapoli 
"Наполи" рассматривает трех специалистов на пост нового тренера команды, сообщает Football Italia. Один из них может сменить Дженнаро Гаттузо.

На прицеле у неаполитанцев находятся Маурицио Сарри, у которого сейчас нет работы, и наставник "Лацио" Симоне Индзаги. Но оба специалиста будут думать о новой должности только в случае, если команда выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Еще одним претендентом для является главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. Будущее португальца в римском клубе остается неясным.

Контракт с Гаттузо, который рассчитан до конца сезона, скорее всего, не будет продлен. Со специалистом уже контактирует "Фиорентина".

Читать также: Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов