У "Наполи" есть три кандидата на замену Гаттузо
Фото: Твиттер @sscnapoli
"Наполи" рассматривает трех специалистов на пост нового тренера команды, сообщает Football Italia. Один из них может сменить Дженнаро Гаттузо.
На прицеле у неаполитанцев находятся Маурицио Сарри, у которого сейчас нет работы, и наставник "Лацио" Симоне Индзаги. Но оба специалиста будут думать о новой должности только в случае, если команда выйдет в Лигу Чемпионов по итогам сезона.
Еще одним претендентом для является главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. Будущее португальца в римском клубе остается неясным.
Контракт с Гаттузо, который рассчитан до конца сезона, скорее всего, не будет продлен. Со специалистом уже контактирует "Фиорентина".
Читать также: Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛ | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17