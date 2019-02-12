У нас нет такой истории: Тухель поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Нам будет противостоять опытная команда. Лига Чемпионов и "Манчестер Юнайтед" - это синонимы. У нас нет такой истории, поэтому ПСЖ будет труднее. Но мы чувствуем себя единой командой. Собираемся играть с тем же настроем, как в матчах с "Ливерпулем" и "Црвеной Звездой". Я очень рад оказаться в такой ситуации перед решающей игрой с "МЮ" - приводит слова Тухеля Manchester Evening News.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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