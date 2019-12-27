"У него была тяжёлая должность": Сёмин высказался об отставке главы ДСИ Егорова

Теги локомотив москваюрий семиналександр егороврфс

"У него была тяжёлая должность": Сёмин высказался об отставке главы ДСИ Егорова

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарии по поводу ухода Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

"Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался её выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжёлая должность, но было принято такое решение", - сказал Сёмин.

Напомним, что Егоров возглавлял ДСИ с мая 2018 года. По ходу сезона увольнения экс-арбитра требовали 13 из 16 клубов РПЛ.

Новым руководителем ведомства, по данным российских СМИ, может стать кто-то из следующих кандидатов: Юрий БаскаковСергей Зуев или Сергей Фурса

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов