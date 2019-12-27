"У него была тяжёлая должность": Сёмин высказался об отставке главы ДСИ Егорова

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарии по поводу ухода Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

"Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался её выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжёлая должность, но было принято такое решение", - сказал Сёмин.

Напомним, что Егоров возглавлял ДСИ с мая 2018 года. По ходу сезона увольнения экс-арбитра требовали 13 из 16 клубов РПЛ.

Новым руководителем ведомства, по данным российских СМИ, может стать кто-то из следующих кандидатов: Юрий Баскаков, Сергей Зуев или Сергей Фурса.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова. | http://soccernews.ru