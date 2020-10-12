"У него в Москве любовь". Евсеев рассказал, почему Глушаков не перешел в "Уфу"

Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, почему хавбек Денис Глушаков не стал игроком уфимского клуба.

"Сейчас я с Денисом не говорил, а клуб - разговаривал. Но у него же сейчас в Москве любовь. Самая красивая футболистка! Как же тут из столицы уедешь?", - цитирует Евсеева "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.

Напомним, что Глушаков заключил с "Химками" контракт до конца сезона и уже дебютировал за новую команду.

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