"У него в Москве любовь". Евсеев рассказал, почему Глушаков не перешел в "Уфу"
Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, почему хавбек Денис Глушаков не стал игроком уфимского клуба.
"Сейчас я с Денисом не говорил, а клуб - разговаривал. Но у него же сейчас в Москве любовь. Самая красивая футболистка! Как же тут из столицы уедешь?", - цитирует Евсеева "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно, что Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.
Напомним, что Глушаков заключил с "Химками" контракт до конца сезона и уже дебютировал за новую команду.
Не пропустите: В "Химках" оценили дебют Глушакова и Мирзова в матче с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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