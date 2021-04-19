У немецких топ-клубов есть месяц, чтобы присоединиться к Суперлиге

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундпсж

У немецких топ-клубов есть месяц, чтобы присоединиться к СуперлигеФото: Твиттер @FCBayernEN 
У нескольких топ-клубов есть еще время, чтобы присоединиться к 12 клубам-основателям Суперлиги.

Речь идет о мюнхенской "Баварии", дортмундской "Боруссии" и ПСЖ.

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал соглашение, подписанное клубами-создателями турнира.

В нем заявляется, что для того, чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней.

Напомним, ранее эти клубы отказались участвовать в Суперлиге.

Соглашение о создании нового турнира заключили 12 клубов. "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус" войдут в Суперлигу как клубы-основатели.

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