У немецких топ-клубов есть месяц, чтобы присоединиться к Суперлиге

Фото: Твиттер @FCBayernEN

У нескольких топ-клубов есть еще время, чтобы присоединиться к 12 клубам-основателям Суперлиги.

Речь идет о мюнхенской "Баварии", дортмундской "Боруссии" и ПСЖ.

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал соглашение, подписанное клубами-создателями турнира.

В нем заявляется, что для того, чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней.

Напомним, ранее эти клубы отказались участвовать в Суперлиге.

Соглашение о создании нового турнира заключили 12 клубов. "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус" войдут в Суперлигу как клубы-основатели.