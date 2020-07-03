У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких

Теги оренбургкоронавирус

У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких

Ситуация в "Оренбурге" с коронавирусом остаётся очень напряжённой.

По информации журналиста Максима Алланазарова, нескольким игрокам приволжской команды врачи поставили диагноз - двустороннее воспаление легких.

Ранее сообщалось, что пневмония выявлена у Уроша Радаковича и Мамаду Силла.

Из-за вспышки COVID-19 "Оренбург" уже пропустил матчи с "Краснодаром" и "Уралом", вследствие чего скатился на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча. | http://soccernews.ru
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