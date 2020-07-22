У нескольких игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

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У нескольких игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

Исландские легионеры московского ЦСКА - защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон, возможно, заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал Sport_inside.

По данным источника, тесты Магнуссона и Сигурдссона признаны подозрительными. Впрочем, полагается, что вероятность заражения коронавирусом у этих игроков маловероятная.

В нынешнем сезоне 21-летний Сигурдссон провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету 27-летнего Магнуссона два забитых мяча в 34 поединках.

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