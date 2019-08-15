У Неймара может случиться рецидив старой травмы

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У Неймара может случиться рецидив старой травмы

У нападающего ПСЖ Неймара может произойти рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, передает Le Parisien.

Глава медицинской службы парижан Эрик Роллан рассказал, что у форварда могут возникнуть осложнения, когда он приступит к полноценным тренировкам. Рецидив перелома плюсневой кости очень велик.

Напомним, Неймар сломал пятую плюсневую кость в начале 2018 года, в этом году ситуация повторилась, но без хирургического вмешательства. Из-за этого повреждения бразилец пропускал важнейшие матчи ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

А еще: Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар"| http://soccernews.ru
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