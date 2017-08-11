У Неймара появился шанс дебютировать за ПСЖ в матче с "Генгамом"

ПСЖ рассчитался с "Барселоной" за трансфер бразильского нападающего Неймара, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, в ближайшее время испанская федерация должна отправить трансферный сертификат игрока в Федерацию футбола Франции. Если документы будут оформлены в субботу, то форвард сможет сыграть в матче 2-го тура Лиги 1 против "Генгама".

Матч "Генгам" - ПСЖ состоится в воскресенье, 13 августа и начнется в 22.00 мск.

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