У Неймара проблемы с испанской налоговой

Испанская налоговая служба требует деньги от нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец должен заплатить в казначейство 35 миллионов евро, иначе на него подадут в суд. Отмечается, что ранее налоговая интересовалась деталями его ухода в ПСЖ.

Таким образом, эта ситуация может поставить крест на возможном возвращении Неймара в "Барселону".

Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

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