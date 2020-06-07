У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей
Преступники украли у форварда ПСЖ Неймара бразильское удостоверение личности. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным источника, воры использовали данные футболисты, чтобы требовать государственной помощи для работников в связи с пандемией коронавируса. Представители бразильца не знали, что документы похищены, пока с ними не связались через прессу.
"Неймар никогда не пытался использовать документы, мы не знаем, кто мог это сделать. Даже агенты Неймара не знали об этом, пока с ним не связалась пресса", - сообщает окружение игрока.
Напомним, Лига 1 досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. ПСЖ признан чемпионом. Неймар является третьим самым высокооплачиваемым футболистом на планете.
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Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13