У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей

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У Неймара украли удостоверение личности. Воры использовали данные игрока, требуя помощи у бразильских властей

Преступники украли у форварда ПСЖ Неймара бразильское удостоверение личности. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источника, воры использовали данные футболисты, чтобы требовать государственной помощи для работников в связи с пандемией коронавируса. Представители бразильца не знали, что документы похищены, пока с ними не связались через прессу.

"Неймар никогда не пытался использовать документы, мы не знаем, кто мог это сделать. Даже агенты Неймара не знали об этом, пока с ним не связалась пресса", - сообщает окружение игрока.

Напомним, Лига 1 досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. ПСЖ признан чемпионом. Неймар является третьим самым высокооплачиваемым футболистом на планете.

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