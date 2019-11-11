У Неймара, возможно, начался роман с испанской моделью



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар в последнее время замечен в компании испанской модели Ноа Саез.

Официальной информации об отношения футболиста с девушкой пока нет, но Саез опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с Неймаром. Фото было сделано в Барселоне, куда бразилец летал на вечеринку соотечественника полузащитника "Барселоны" Артура. Стоит отметить, что мероприятие происходило в день матча ПСЖ в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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