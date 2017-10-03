У Неймара возникли проблемы с пальцами ног

У вингера французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара возникли проблемы с пальцами ног, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, 25-летний футболист вчера присутствовал на тренировке своей национальной команды, однако по ее окончанию СМИ запечатлели, как он, перенося боль, "колдовал" над перемотанным пальцем на ноге:

Напомним, Кавани рассказал о своих отношениях с Неймаром. | soccernews.ru