У Неймара возникли проблемы с пальцами ног

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У Неймара возникли проблемы с пальцами ногУ вингера французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара возникли проблемы с пальцами ног, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, 25-летний футболист вчера присутствовал на тренировке своей национальной команды, однако по ее окончанию СМИ запечатлели, как он, перенося боль, "колдовал" над перемотанным пальцем на ноге:

Напомним, Кавани рассказал о своих отношениях с Неймаром. | soccernews.ru

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