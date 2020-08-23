У новичка "Барселоны" Пьянича выявлен коронавирус
Новый игрок "Барселоны" Миралем Пьянич заразился коронавирусом. В субботу футболист сдал положительный тест на Covid-19.
По данным пресс-службы "сине-гранатовых", хавбек почувствовал себя плохо и был изолирован от окружающих. Таким образом, футболист пока не сможет присоединиться к "Барселоне". Это случится через 15 дней.
В каталонский клуб Пьянич перешел в конце июля. Его трансфер стол 65 миллионов евро.
Не пропустите: Пьянич заплакал на вечеринке в честь перехода в "Барселону"| http://soccernews.ru
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