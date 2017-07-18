У новичка "Барселоны" возникли проблемы со здоровьем

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У новичка "Барселоны" возникли проблемы со здоровьемВингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу пропустит предсезонный тур своей команды по США, информирует Marca.

По сведениям издания, 23-летний футболист до сих пор с момента завершения выступления молодежной сборной Испании на Чемпионате Европы U-21 испытывает дискомфорт в мышцах. Из-за повреждения воспитанник "сине-гранатовых" не примет участие в подготовке команды к новому сезону, что может существенно снизить его шансы закрепиться в основном составе "Барсы".

Напомним, "Барселона" стала на защиту задержанного главы Федерации футбола Испании. | soccernews.ru

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