У новичка "Локомотива" Мампасси оказалось российское гражданство

Фото сайт "Локомотива" / Автор неизвестен

Накануне московский "Локомотив" внёс в заявку на сезон центрального защитника Марка Мампасси.

На сайте РПЛ указано, что новичок "железнодорожников" является гражданином РФ, хотя изначально его регистрировали как украинца.

"У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером", - подтвердила пресс-служба столичного клуба.

Вероятнее всего, Мампасси воспользовался возможностью оформить гражданство РФ по упрощенной процедуре как уроженец Донецка.

Напомним, что "Локо" купил игрока у "Шахтёра" за 3 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2026 года.

Не пропустите: Мампасси рассказал, как в Украине отреагировали на его переход в "Локомотив". | http://soccernews.ru