У Обамеянга возникли проблемы с сердцем: подробности

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У Обамеянга возникли проблемы с сердцем: подробности

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Стало известно, почему нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не участвует в матчах Кубка Африки.

Как сообщает Федерация футбола Габона, 32-летний футболист испытывает проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса.

В аналогичной ситуации оказались ещё два игрока габонской сборной Марио Лемина и Аксель Мейе.

Напомним, что Габон стартовал на Кубке Африки с победы над Коморами (1:0) и ничьей с Ганой (1:1).

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