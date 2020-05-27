У одного из членов "Болоньи" подозревают заражение коронавирусом

Теги болоньякоронавирус

У одного из членов "Болоньи" подозревают заражение коронавирусом

Стало известно, что у одного из членов клуба "Болоньи" подозрение на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Команда будет заниматься в изолированном тренировочном лагере, если тест будет положительный.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на середину июня.
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