У одного из членов "Болоньи" подозревают заражение коронавирусом

Стало известно, что у одного из членов клуба "Болоньи" подозрение на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Команда будет заниматься в изолированном тренировочном лагере, если тест будет положительный.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на середину июня.