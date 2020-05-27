У одного из членов "Болоньи" подозревают заражение коронавирусом
Стало известно, что у одного из членов клуба "Болоньи" подозрение на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Команда будет заниматься в изолированном тренировочном лагере, если тест будет положительный.
Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на середину июня.
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"Реал" начал тренировку с минуты молчания о жертвах коронавируса
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
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|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|26
|16