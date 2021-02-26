У Осимхена проблемы с памятью

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен не помнит, что случилось в матче с "Аталантой", когда он потерял сознание и не может вспомнить как попал в больницу после игры 23-го тура итальянской Серии А.

Напомним, что нападающий упал и сильно ударился головой о газон. Футболиста экстренно отвезли в местную больницу и провели обследования. Они не выявили отклонений от нормы, но позже выяснилось, что Осимхен не помнит о том, что произошло на поле.