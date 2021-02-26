У Осимхена проблемы с памятью
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен не помнит, что случилось в матче с "Аталантой", когда он потерял сознание и не может вспомнить как попал в больницу после игры 23-го тура итальянской Серии А.
Напомним, что нападающий упал и сильно ударился головой о газон. Футболиста экстренно отвезли в местную больницу и провели обследования. Они не выявили отклонений от нормы, но позже выяснилось, что Осимхен не помнит о том, что произошло на поле.
"Он получил травму головы с потерей памяти. Медицинские тесты показывают хорошие результаты, но мы будем ждать завершения естественного периода восстановления. Признаки гематомы головного мозга отсутствуют, черепная коробка тоже не повреждена. Нужно быть осторожным, игроку понадобится как минимум неделя полного отдыха. Осимхен спешит, хочет играть, но в таких ситуациях мы не можем рисковать", — цитирует нейрохирурга Альфредо Бучиеро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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