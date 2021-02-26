У Осимхена проблемы с памятью

Теги виктор осимхеннаполи

У Осимхена проблемы с памятьюФорвард "Наполи" Виктор Осимхен не помнит, что случилось в матче с "Аталантой", когда он потерял сознание и не может вспомнить как попал в больницу после игры 23-го тура итальянской Серии А.

Напомним, что нападающий упал и сильно ударился головой о газон. Футболиста экстренно отвезли в местную больницу и провели обследования. Они не выявили отклонений от нормы, но позже выяснилось, что Осимхен не помнит о том, что произошло на поле.

"Он получил травму головы с потерей памяти. Медицинские тесты показывают хорошие результаты, но мы будем ждать завершения естественного периода восстановления. Признаки гематомы головного мозга отсутствуют, черепная коробка тоже не повреждена. Нужно быть осторожным, игроку понадобится как минимум неделя полного отдыха. Осимхен спешит, хочет играть, но в таких ситуациях мы не можем рисковать", — цитирует нейрохирурга Альфредо Бучиеро Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Читать также: "Наполи" победил, но вылетел из Лиги Европы | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов