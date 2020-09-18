У "Пармы" сменился владелец

"Парма" официально подтвердила, что клуб выкупила американская компания Krause Group.

Krause Group purchase controlling stake in Serie A football team Parma Calcio 1913



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Новому владельцу будет принадлежать 90 процентов акций, ещё 9% - объединению местных предпринимателей Nuovo Inizio и 1% - объединению болельщиков.

Годовой доход компании Krause Group составляет 2,8 миллиарда долларов.

В прошлом сезоне "Парма" финишировала в Серии А на 11-м месте.

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