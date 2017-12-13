У Переса и Зидана разошлись мнения в вопросе одного из возможных звездных приобретения клуба

У президента мадридского "Реала" Флорентино Переса и главного тренера его команды Зинедина Зидана разошлись мнения в вопросе одного из возможных звездных приобретения клуба.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, французский специалист главной трансферной целью для "сливочных" определил вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Однако против приобретения 26-летнего бельгийца выступил босс королевского клуба, который видит в нем угрозу для прогресса Марко Асенсио, Иско и Дани Себальоса. По мнению Переса, лучшей альтернативой Азару будет форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, состав "Реала" является самым дорогим среди участников плей-офф Лиги Чемпионов. | soccernews.ru