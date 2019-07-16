У Переса и Зидана возникли разногласия из-за Винисиуса Жуниора
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент мадридского клуба Флорентино Перес не могут прийти к согласию в вопросе будущего вингера Винисиуса Жуниора.
Сообщается, что французский наставник настаивает на аренде 19-летнего футболиста, чтобы у него была полноценная игровая практика.
Руководитель "бланкос", в свою очередь, хочет видеть бразильца в первой команде на ведущих ролях.
В прошлом сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 31 матч, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
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