У Переса и Зидана возникли разногласия из-за Винисиуса Жуниора

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У Переса и Зидана возникли разногласия из-за Винисиуса Жуниора

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и президент мадридского клуба Флорентино Перес не могут прийти к согласию в вопросе будущего вингера Винисиуса Жуниора.

Сообщается, что французский наставник настаивает на аренде 19-летнего футболиста, чтобы у него была полноценная игровая практика.

Руководитель "бланкос", в свою очередь, хочет видеть бразильца в первой команде на ведущих ролях.

В прошлом сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 31 матч, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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