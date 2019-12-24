У Переса появился серьёзный конкурент в борьбе за пост президента "Реала"

Теги реал мадридфлорентино перес

У Переса появился серьёзный конкурент в борьбе за пост президента "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на выборах 2021 года может столкнуться с трудностями при переизбрании.

Дело в том, что серьёзную конкуренцию действующему руководителю королевского клуба намерен составить бизнесмен Висенте Болуда.

Стоит отметить, что 64-летний предприниматель уже возглавлял "Реал" в 2009 году, когда с поста президента ушёл Рамон Кальдерон.

Что касается Переса, то он уже более 10 лет беспрерывно руководит "бланкос". В выборах 2013 и 2017 годов у него не было ни одного соперника, вследствие чего его полномочия автоматически продлевались на четыре года.

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