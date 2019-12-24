У Переса появился серьёзный конкурент в борьбе за пост президента "Реала"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на выборах 2021 года может столкнуться с трудностями при переизбрании.
Дело в том, что серьёзную конкуренцию действующему руководителю королевского клуба намерен составить бизнесмен Висенте Болуда.
Стоит отметить, что 64-летний предприниматель уже возглавлял "Реал" в 2009 году, когда с поста президента ушёл Рамон Кальдерон.
Что касается Переса, то он уже более 10 лет беспрерывно руководит "бланкос". В выборах 2013 и 2017 годов у него не было ни одного соперника, вследствие чего его полномочия автоматически продлевались на четыре года.
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|Команда
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|2
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|18
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|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
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|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
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|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10