У Переса разошлись мнения с Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "Реала"

У президента мадридского "Реала" Флорентино Переса разошлись мнения с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "сливочных".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба желает, чтобы летом на "Сантьяго Бернабеу" перебрался вингер лондонского "Челси" Эден Азар. В свою очередь, президент отстаивают позицию, согласно которой идеальным усилением линии нападения команды будет Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Напомним, "Реал" хочет получить за Бэйла рекордную для себя сумму. | soccernews.ru