У Переса разошлись мнения с Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "Реала"

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино пересмохамед салахэден азар

У Переса разошлись мнения с Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "Реала"У президента мадридского "Реала" Флорентино Переса разошлись мнения с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом относительно приоритетного кандидата на усиление атаки "сливочных".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба желает, чтобы летом на "Сантьяго Бернабеу" перебрался вингер лондонского "Челси" Эден Азар. В свою очередь, президент отстаивают позицию, согласно которой идеальным усилением линии нападения команды будет Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Напомним, "Реал" хочет получить за Бэйла рекордную для себя сумму. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила свои позиции в майском рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов