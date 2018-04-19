У Переса снова возникли разногласия с Зиданом по трансферным вопросам

У Президента мадридского "Реала" Флорентино Переса снова возникли разногласия с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом по трансферным вопросам клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс "сливочных" рассчитывал выставить на трансфер защитника Рафаэля Варана, надеясь выручить за него порядка 60-ти миллионов евро. Однако французский специалист исключил продажу своего соотечественника.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готовит рекордное для "Реала" предложение по Кейну. | soccernews.ru