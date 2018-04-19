У Переса состоялся резкий разговор с Зиданом по итогам матча с "Атлетиком"

Теги зинедин зиданфлорентино пересреал мадридкепа аррисабалагаатлетик бильбао

У Переса состоялся резкий разговор с Зиданом по итогам матча с "Атлетиком"У президента мадридского "Реала" Флорентино Переса состоялся резкий разговор с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом по итогам вчерашнего матча Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба упрекнул наставника в том, что тот в зимнее трансферное окно заблокировал трансфер голкипера "львов" Кепи Аррисабалаги, который стал главным героем встречи со "сливочными" в среду.

Напомним, у Переса снова возникли разногласия с Зиданом по трансферным вопросам. | soccernews.ru

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