У Пике и "Барселоны" возникли разногласия по условиям нового контракта

У защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике и его клуба возникли разногласия по условиям нового контракта футболиста.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бек хочет, чтобы его оклад по новому соглашению существенным образом вырос. Однако руководство "Барсы" считает, что 6 миллионов евро за сезон, которые игрок получает в настоящее время, являются оптимальной зарплатой для него.

Напомним, сегодня "Барселона" разгромила "Мурсию". | soccernews.ru