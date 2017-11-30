У Пике и "Барселоны" возникли разногласия по условиям нового контракта

Теги жерар пикебарселона

У Пике и "Барселоны" возникли разногласия по условиям нового контрактаУ защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике и его клуба возникли разногласия по условиям нового контракта футболиста.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бек хочет, чтобы его оклад по новому соглашению существенным образом вырос. Однако руководство "Барсы" считает, что 6 миллионов евро за сезон, которые игрок получает в настоящее время, являются оптимальной зарплатой для него.

Напомним, сегодня "Барселона" разгромила "Мурсию". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

С его нынешней игрой зарплату не повышать, а уменьшать нужно.

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