У Почеттино сильно испортились отношения с руководством ПСЖ

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино конфликтует с руководством клуба, сообщает Goal.

По сведениям источника, у аргентинского специалиста сильно испортились отношения с бразильским спортивным директором Леонардо. Прошлым летом Почеттино просил уменьшить количество игроков в первой команде, но ему не пошли навстречу. Кроме того, тренер настаивал на трансфере полузащитника Танги Ндомбеле в январе, но получил отказ.

Почеттино может быть уволен в ближайшее время, если ПСЖ не пройдет "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Почеттино поделился ожиданиями от "Реала" в очном матче. | http://soccernews.ru