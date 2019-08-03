У Погба нет травмы. Он хочет побыстрее уйти в "Реал"

Испанская пресса сообщает, что у полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба нет травмы спины, о чём ранее говорил наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Информированные источники утверждают, что отсутствие француза в заявке команды на матч Международного Кубка Чемпионов против "Милана" обусловлено его желанием поскорее перейти в мадридский "Реал".

Поскольку хавбек сконцентрирован не на футболе, тренерский штаб решил не включать его в состав на ближайшую игру.

Напомним, что "Реал" и "МЮ" не могут договориться о переходе Погба. Англичане требуют за игрока 180 миллионов евро, а испанцы предлагают значительно меньше.

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