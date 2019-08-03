У Погба нет травмы. Он хочет побыстрее уйти в "Реал"

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбатрансферы

У Погба нет травмы. Он хочет побыстрее уйти в "Реал"

Испанская пресса сообщает, что у полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба нет травмы спины, о чём ранее говорил наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

Информированные источники утверждают, что отсутствие француза в заявке команды на матч Международного Кубка Чемпионов против "Милана" обусловлено его желанием поскорее перейти в мадридский "Реал".

Поскольку хавбек сконцентрирован не на футболе, тренерский штаб решил не включать его в состав на ближайшую игру.

Напомним, что "Реал" и "МЮ" не могут договориться о переходе Погба. Англичане требуют за игрока 180 миллионов евро, а испанцы предлагают значительно меньше.

Не пропустите: Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов