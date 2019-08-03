У Погба нет травмы. Он хочет побыстрее уйти в "Реал"
Испанская пресса сообщает, что у полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба нет травмы спины, о чём ранее говорил наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.
Информированные источники утверждают, что отсутствие француза в заявке команды на матч Международного Кубка Чемпионов против "Милана" обусловлено его желанием поскорее перейти в мадридский "Реал".
Поскольку хавбек сконцентрирован не на футболе, тренерский штаб решил не включать его в состав на ближайшую игру.
Напомним, что "Реал" и "МЮ" не могут договориться о переходе Погба. Англичане требуют за игрока 180 миллионов евро, а испанцы предлагают значительно меньше.
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|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
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|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
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|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16