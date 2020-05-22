У Погребняка диагностирован коронавирус

Футболисты "Урала" сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Как сообщает ТАСС, COVID-19 выявлен только у одного игрока - нападающего Павла Погребняка.

"Заболевание у Павла Погребняка протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - заявили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

"Урал" стал шестым клубом РПЛ, в котором оказались инфицированные футболисты. Ранее коронавирус был обнаружен у игроков "Локомотива", "Рубина", "Динамо", "Краснодара" и "Оренбурга".

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