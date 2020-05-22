У Погребняка диагностирован коронавирус
Футболисты "Урала" сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Как сообщает ТАСС, COVID-19 выявлен только у одного игрока - нападающего Павла Погребняка.
"Заболевание у Павла Погребняка протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - заявили в пресс-службе екатеринбургского клуба.
"Урал" стал шестым клубом РПЛ, в котором оказались инфицированные футболисты. Ранее коронавирус был обнаружен у игроков "Локомотива", "Рубина", "Динамо", "Краснодара" и "Оренбурга".
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|Команда
|М
|О
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|22
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
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|22
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|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
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|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
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|12
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|22
|24
|13
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