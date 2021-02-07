У португальского клуба возникли проблемы с трансфером экс-армейца Хонды
"Портимоненси" не может дозаявить японского полузащитника Кейсуке Хонду, сообщает A Bola.
По сведениям издания, у португальского клуба возникли сложности из-за правил чемпионата Португалии с заявкой свободных агентов. В связи с этим форвард не будет дозаявлен до конца февраля.
34-летний Хонда ранее играл за "Нагою Грампус", "Венло", ЦСКА, "Милан", "Пачуку", "Мельбурн", "Витесс" и "Ботафого". За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 37 голов.
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