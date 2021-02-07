У португальского клуба возникли проблемы с трансфером экс-армейца Хонды

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У португальского клуба возникли проблемы с трансфером экс-армейца Хонды

"Портимоненси" не может дозаявить японского полузащитника Кейсуке Хонду, сообщает A Bola.

По сведениям издания, у португальского клуба возникли сложности из-за правил чемпионата Португалии с заявкой свободных агентов. В связи с этим форвард не будет дозаявлен до конца февраля.

34-летний Хонда ранее играл за "Нагою Грампус", "Венло", ЦСКА, "Милан", "Пачуку", "Мельбурн", "Витесс" и "Ботафого". За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 37 голов.

Не пропустите: Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй. | http://soccernews.ru
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