У президента "Наполи" обнаружен коронавирус

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У президента "Наполи" обнаружен коронавирус

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

71-летний функционер сдал положительный тест на COVID-19 в среду. В виду возраста он находится в зоне риска.

Де Лаурентис владеет "Наполи" с осени 2004 года, за 16 лет при нём команда взяла 5 трофеев.

Ранее коронавирус обнаружили у экс-владельца "Милана" Сильвио Берлускони.

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