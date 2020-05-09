У ПСЖ есть два варианта сохранить в составе Икарди

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У ПСЖ есть два варианта сохранить в составе Икарди

ПСЖ работает над тем, чтобы нападающий Мауро Икарди остался в команде по истечении срока аренды.

По информации L'Équipe, парижский клуб рассматривает два варианта сохранения звёздного футболиста.

Во-первых, французский гранд готов выкупить аргентинца у "Интера", но не за 70 миллионов евро, а за 50.

Во-вторых, ПСЖ не против продления аренды 27-летнего форварда ещё на один сезон.

В нынешней кампании Икарди забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче за парижан.

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