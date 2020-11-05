У ПСЖ худший результат в групповом этапе ЛЧ за последние 16 лет

ПСЖ проваливает групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

Парижане набрали 3 очка в трёх турах - это повторение худшего результата клуба в сезонах 1997/1998 и 2004/2005.

Примечательно, что 16 и 23 года назад ПСЖ в итоге не выходил из группы ЛЧ.

В текущем розыгрыше главного еврокубка подопечные Томаса Тухеля идут третьими в квартете, отставая на 3 балла от "Манчестер Юнайтед" и "РБ Лейпциг".

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